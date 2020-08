Como parte del confinamiento adoptadas por muchos países con el objetivo de impedir el avance del nuevo coronavirus (Covid-19), en Facebook y otras redes sociales se han vuelto popular diversos ejercicios mentales o visuales como el que te traemos a continuación. Muchos de ellos son complicados de pasar y solo tienes que seguir tu intuición y trabajar tu mente. Vamos con este gran reto.

Esta vez te traemos un divertido reto visual que consiste en encontrar, lo más pronto posible, al tierno panda que se encuentra oculto entre las diversas formas de negro y blanco. ¿Podrás hacerlo? Ojo, muchos usuarios de Facebook creyeron que este desafío era pan comido; sin embargo, terminaron con más de un dolor de cabeza por el grado de dificultad.

IMAGEN DEL RETO

En la siguiente ilustración podrás observar decenas de objetos y formas de color amarillo con blanco y negro. Tu objetivo es encontrar al panda que se encuentra oculto. ¿Cómo los hallo? Solo déjate guiar por la forma de la cara que tiene este animal. ¿Sigues creyendo que es fácil? Veamos.

Halla al oso panda en esta imagen lo más rápido que puedas. (Televisa)

Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún. Pues, te daremos una pequeña pista para que vuelvas a intentarlo: revisa con paciencia y cautela el centro de la imagen y déjate llevar. Listo, ahora ve a buscar nuevamente.

SOLUCIÓN DEL RETO

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Solución de reto viral para encontrar al panda en la imagen.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

