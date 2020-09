El siguiente reto visual viene remeciendo Internet por lo difícil que es hallarle la solución. Como es conocido, Facebook es el lugar que muchos eligen para despejarse de la pandemia causada por la aparición del coronavirus (COVID-19) y los retos virales, por ejemplo, figuran entre los más compartidos en las redes en la actualidad. Por ello, hoy te mostramos uno que viene remeciendo las redes sociales. ¿Estás listo? Vamos con la nota.

¿Estás preparado para el próximo reto viral que te traemos en Depor? Pues presta mucha atención a la siguiente nota y resuelve el desafío en el menor tiempo posible sin irte por las aristas. ¿Preparado? Comencemos. Continuamos para que te diviertas en este fin de semana.

La siguiente imagen es sencilla -en parte- y difícil de concretar. Te mostraremos un postal de varios vasos entre los que se encuentra un hielo en forma de estrella y deberás encontrarlas en un santiamén.

Imagen viral

Halla la estrella entre los cubos de hielo en la imagen viral. (Televisa)

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese hielo distinto, pero trata de hacerlo en menos de 15 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

¿Lograste observarlo? ¿Encontraste al que te pedimos? De hecho que no. No es tan fácil de encontrar y mucho menos en una revisión tan rápida, por lo que te pedimos que vuelvas a verlo, pues conlleva un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Solución de reto visual

Solución: aquí se ubica la estrella entre los cubos de hielo de la imagen viral. (Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Paracaidista novato se desmaya en plena caída y reacción da la vuelta al mundo (Video: TikTok)

TikTok: paracaidista novato se desmaya en plena caída y reacción da la vuelta al mundo (06/09/2020)