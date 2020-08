En los últimos meses, tiempos de pandemia, en las redes sociales se han viralizado diversos ejercicios mentales que permiten a los usuarios distraerse y mejorar su agudeza visual. En esta oportunidad te traemos un reto viral que ha causado más de un dolor de cabeza en los cibertnautas por su grado de dificultad. ¿Podrás superar este desafío?

Muchas personas creyeron en un inicio que se trataba de un reto súper fácil. Sin embargo, al final se dieron cuenta que no es así. Y es que apenas tienes 30 segundos para hallar a las cinco tortugas que están escondidas entre las hojas.

IMAGEN DEL RETO

El desafío es casi imposible para muchos. Hallar las cinco tortugas en solo 30 segundos es muy difícil, más aún si hay decenas de hojas que confunden la visión. Por ello, debes estar muy atento.

Aunque en apariencia esta tarea parece sencilla, suele dificultarse entre las formas y colores similares que hay entre las hojas y las tortugas. Por ello, te daremos una pista: cuatro tortugas se encuentran en los bordes de la fotografía.

Presta mucha atención a la imagen.

SOLUCIÓN DEL RETO

Si estás en este párrafo es porque no pudiste superar el desafío. Pero no te sientas mal, no eres el primero ni el único. Hay miles que tampoco han podido. Por eso, te daremos la respuesta, la misma que podrás encontrar en nuestra galería y así desafiar a tus amigos.

Solución del reto.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

