Si deseas distraer y romper la rutina, te traemos un reto viral que pondrá a prueba tu forma de percibir la falta de objetos. En esta nota veras un reto que llega desde Facebook y causa furor en redes sociales. Tienes que encontrar los objetos que no son parte de la época. ¿Podrás hacerlo?

Esto no es fácil, te mantendrá atento por un buen rato y cuando termines quedrás buscar otros para desafiarte a ti mismo. El reto ha dado la vuelta al mundo y tú puedes ser parte de quienes digan “lo logré”.

IMAGEN COMPLETA

La imagen muestra una fiesta del siglo XVII y hay algo que no está bien porque tenemos objetos colados que son ajenos a la época. Si no puedes darte cuenta, no hay problema porque la escena requiere verla de manera paciente. Aunque algunos de estos son muy evidentes hay otros que pueden pasar completamente desapercibidos a la vista. ¿Nos ayudas a encontrarlos todos?

Se requiere encontrar los objetos que no son de la época.

¿Cuántos encontraste? Tu búsqueda será más fácil si te contamos que son 14 y uno no está específicamente en la reunión, sino que sólo se le ve representado en una obra de arte. La imagen es viral y pide encontrar todo lo posible.

SOLUCIÓN

¿Difícil de encontrar? A continuación te dejamos todos los objetos que no pertencen a la época y son parte de este reto viral. Solo tú sabras si lograste el objetivo:

Guitarra eléctrica Televisión Control remoto Tetera eléctrica Revista Cavall fort, lanzada por primera vez en 1961 Secadora de cabello Papas fritas Insecticida en aerosol Los tenis Un carro convertible La chamarra bomber del que lleva el carruaje Perro robótico Las gafas del hombre Yogurt en envase de plástico

Solución de los objetos que no son de la época.

