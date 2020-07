Un nuevo reto visual que es solo para expertos en estos virales. Las redes sociales siguen generando todo tipo de retos virales en los últimos días, pero te traemos uno que te podría generar muchas complicaciones y solo es encontrar los cuatro tréboles de la suerte en apenas 20 segundos. ¿Puedes hacerlo? Anímate y reta a tus amigos.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente. Dicho esto, ¿estás preparado para resolver el nuevo reto?

Imagen del reto

Te mostramos la imagen viral que está generando muchas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, pues se ha convertido en uno de los retos visuales más complicados de los últimos días. Es un todo reto encontrar los cuatro tréboles de la suerte. ¡Resuélvelo!

Revisa la imagen y encuentra los cuatro tréboles de la suerte. (Televisa)

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

La solución se podría tornar no tan complicada, si recuerda que, para este tipo de retos, debes tener presente que lo primero que debes hacer es hacer una división de cuartos de la imagen, porque ello ayuda a resolver este tipo de desafíos de una forma más sencilla.

Solución del reto

Si aún no logras encontrar los cuatro tréboles de la suerte en la imagen, aquí te presentamos la solución. Como te comentamos líneas atrás, la división de cuartos y la revisión de los bordes de la imagen ayuda mucho para solucionar estos desafíos.

Aquí podrás ubicar los cuatro tréboles de la suerte en la imagen. (Televisa)

¿Te pareció un reto difícil o fácil? Te presentamos otro

Si eres fanático de los retos visuales, esta nota es para ti. En redes sociales, una imagen denominada ‘sopa de palabras’ en la que se encuentran la palabra BAR. Se ha convertido en una de las más comentadas por los amantes de los desafíos en Internet. ¿Te animas a resolverlo en solo 10 segundos?

Anímate a hallar la palabra "BAR" en esta sopa de letras. (Foto: El Confidencial)

Recuerda que tu percepción te puede jugar una mala pasada, por lo que tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite.

Si quieres conocer la respuesta, sigue el siguiente LINK y encontrarás la solución a este difícil problema visual que te mostramos. Además, reta a tus amigos a resolverlo en poco tiempo y así ganar apuestas entre ustedes.

