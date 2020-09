En estos tiempos en los que se debe evitar salir para no contagiarse de coronavirus, los retos visuales se están volviendo populares en internet. Los puedes hacer si tienes un ordenador, una laptop, una tablet o un teléfono móvil. Es decir, están a tu alcance. Y ahora último un reto sobre el cubo de Rubik, que busca poner a prueba tu habilidad visual, se están volviendo viral.

El reto, elaborado por el equipo de Noticieros Televisa, consiste en hallar tres cubos de Rubik que están mal armados en una imagen. Esta imagen tiene un sinfín de cubos de diferentes colores lo que dificulta el reto. ¿Eres capaz de hallar esos tres cubos mal armados? La idea es encontrarlos en el menor tiempo posible.

En Facebook, algunas personas lo han podido lograr, pero otras han fracasado en el intento. “Yo los veo todos iguales”, señaló una usuaria. “Pero si todos son cubos rubik”, dijo otro internauta. Ahora, es tu turno de probar y pasar este desafío óptico. Confiamos en ti.

IMAGEN COMPLETA

Tal y como notas en la imagen de abajo, el desafío no es simple. Pero para lograrlo, solo tienes que estar muy concentrado y ver cada cubo de rubik en la imagen. No te desesperes ni te apures. Tómate todo el tiempo que necesites. Una vez que hayas encontrado esos tres cubos mal armados, te sentirás satisfecho y podrás hacer este reto a tus amigos.

Encuentro los tres cubos de Rubik. (Foto: Noticieros Televisa)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Aún no encuentras esos tres cubos mal armados? Si no pudiste hallarlos, tranquilo, no te preocupes, aquí te daremos la solución. Las formas y colores similares hacen que este desafío sea complicado; es cierto. Sin embargo, si prestas atención a cada detalle, verás que un cubo mal armado está en la parte superior de la imagen, otro a la derecha y otro a la izquierda, como se muestra a continuación.

Solución: mira dónde se hallaban ocultos los tres cubos de Rubik mal armados. (Foto: Noticieros Televisa)

Como te diste cuenta, no era tan complicado, solo tenías que observar bien cada cubo. ¿Te gustó este reto? Si quieres volver a poner a prueba tu vista, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Ingresa y sigue divirtiéndote con estos desafíos.

