Los retos virales se han vuelto parte del pasatiempo de muchos cibernautas; esto debido a que son un escape del estrés por el nuevo COVID-19. En esta ocasión, te traemos un desafío que te puede interesar a ti y tus amigos. Aunque pueda parecer sencillo, no lo es. Prueba tus habilidades y averigua si puedes resolverlo.

Una imagen está siendo viral en redes sociales. En Facebook y Twitter se hizo tendencia este divertido desafío que genera más de un dolor de cabeza por su dificultad. La misión que debes cumplir es hallar el trébol de cuatro hojas entre varios cerdos de colores. Este increíble reto visual requiere de toda tu atención para que lo puedas resolver. ¿Podrás lograrlo? Tienes 10 segundos.

IMAGEN COMPLETA

A continuación, te dejamos la imagen completa para que pruebes tu habilidad visual. En la imagen se muestra a un gran número de cerdos de colores en un campo verde lleno de tréboles. Entre todos estos animales se encuentra un trébol de cuatro hojas que pierde a simple vista. Toma nota de los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos.

Encuentra el trébol de cuatro hojas oculto en este jardín con cerdos. (Foto: Facebook/Captura)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Aún no lo encuentras? No te sientas mal. La mayoría de personas no pueden hallarlo a simple vista. Incluso muchas de ellas pasan más de diez minutos tratando de hallar el objeto. Solo necesitas practicar más tu agudeza visual y podrás resolver este tipo de retos mejor. Más abajo te mostramos la solución para que puedas identificar el trébol de cuatro hojas y ver donde se escondía.

Solución: mira dónde se encontraba escondido el trébol de cuatro hojas en la imagen. (Foto: Facebook/Captura)

La solución de este reto viral en Facebook es que el trébol de cuatro hojas se escondía en el pasto de la imagen, al lado de un cerdo color amarillo. Es muy probable que no lo hayas podido identificar porque tanto como el trébol y el pasto son del mismo color. Es indispensable para resolver este divertido desafío poner una gran concentración y atención a mínimos detalles. No te desanimes, sigue practicando y pronto podrás lograrlo.

¿Te pareció interesante este reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

