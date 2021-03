Si hay desafíos visuales que llaman la atención hoy en las redes sociales, esos son los que piden hallar el error o dar con algo que está oculto entre las figuras que te presenta la imagen. Tienes un tiempo limitado. ¡Vamos!

Si uno se pregunta el motivo por el cual son tendencia las pruebas visuales es porque hacen que cada usuario que se anima a resolverlo, se enfrente a sus límites sensoriales. Ojo, pero no solo eso. También entrenan la parte cognitiva de su mente y se entretienen.

Esta prueba visual es simple, pero compleja al mismo tiempo: tenemos una serie de pop corn, canchita o palomitas de maíz -dependiendo el país desde donde quieras resolver el desafío-, lo único que se te pide es que ubiques los cinco granos de maíz que no terminaron de reventar.

Imagen viral

Pues es momento de ver la imagen en todo su esplendor y así tratar de encontrar esos cinco maíces que no reventaron entre los demás de este desafío viral. Ojo, dales una revisada y comienza lo que hemos mencionado, pero debes dejar de lado tus prejuicios para encontrarlas formas.

Encuentra los cuatro granos de maíz entre el mar de canchita. (Televisa)

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Pero confiamos en ti, así que tómate 20 segundos más, sino anda más abajo a ver la respuesta.

Solución del reto

¿Fue fácil hallarlos? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solución: aquí se ubican los cuatro granos de maíz entre el mar de canchita. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Anciana de 60 años le aplica llave de “lucha libre” a ladrón para evitar robo. (The Sun/Twitter)