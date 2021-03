Los retos virales ponen a prueba tu percepción y colocan tu mirada hacia un objeto determinado. En su mayoría podemos ver que son tendencia porque nos piden hallarlo entre una cantidad más grande. Sin embargo, en esta ocasión tienes que encontrar el saltamontes y milpiés que se encuentra oculto en este paisaje que ya es tendencia en redes. No hay tiempo límite porque la dificultad es que al ser un campo al aire libre.

Josep Regí i Puig, vecino de Altet (Lleida), plantea en El Reto de los Lectores de La Vanguardia un nuevo juego visual que consiste en localizar a un saltamontes que aparece en este campo. La solución no es nada fácil porque el animal puede estar en cualquier lugar recóndito de la imagen e incluso, ser del mismo color que los arbustos en este terral. Además, es tan pequeño que se muestra difícil de hallar.

Con este reto viral, pensarás mucho más que de costumbre porque la observación es parte de este reto y será útil apelar a tu sentido común de manera rápida si es que deseas resolverlo lo más pronto posible. La imagen es clara, pero hallar al saltamontes y milpiés es la dificultad. Quizá necesites hacer zoom para hallar la respuesta o alejarte de la pantalla para tener mejor detalles.

IMAGEN COMPLETA

Es un día normal, te encuentras caminando por el campo dejando de lado todo lo que está a tu alrededor. Quizá ese es el sentir de alguien que se encuentra en lo más próximo a esta foto. Incluso, si estás ahí es dificil que puedas distinguir al saltamontes a menos que realice un ligero movimiento. Si bien puede parece que no hay nada, debes de observar bien la imagen para desafiar a tu ingenio. Sin más preámbulos, te la mostramos.

Los saltamontes se caracterizan por sus patas traseras largas y fuertes, apropiadas para saltar. Tienen dos pares de alas, solo las traseras son membranosas y les permiten volar, mientras que las delanteras son coriáceas y no son útiles en el vuelo. Las hembras son de mayor tamaño que los machos.

SOLUCIÓN

¿Complicado, no? Bueno, descuida que si aún no encuentras la respuesta nosotros nos encargamos de darte la solución de este reto viral que ha dado la vuelta al mundo. No eres el único que no lo logró a la primera y si lo hiciste, en buena hora. La solución es explícita porque la pista dada te permite tener una mejor idea de dónde se ubican este tipo de animales en lo que podemos llamar como un bosque.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

