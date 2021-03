Un nuevo reto viral se apodera de las redes sociales para poner a prueba todas tus habilidades en tiempos de pandemia. Aquí tendrás que encontrar los tréboles entre las plantas que se encuentran en la imagen. El reto incrementa su dificultad y se vuelve tendencia porque tienes que resolverlo en menos de 20 segundos. Solo o acompañado, pero te invitamos a intentarlo. ¿Podrás lograrlo?

¿Qué sabemos del trébol? Crece en prados y lugares herbosos de Europa, África, Asia y América, y en las regiones templadas y subtropicales de estos continentes. Se le relaciona con San Patricio, quien, según la historia, representó en un trébol de tres hojas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para explicar a personas irlandesas el misterio de la Santísima Trinidad. Por esto, es símbolo nacional de Irlanda.

Los tréboles están colocados de manera dispersa sin algún orden definido. Esta planta, por su naturalidad, no requiere mucho atención. Además, resiste bien las temperaturas bajas y crece sin dificultad en todo tipo de suelos, aunque su desarrollo óptimo lo consigue en los sustratos húmedos. Por sus características, puede utilizarse como césped, pero es muy resbaladizo, por lo que no se aconseja su uso en todo tipo de superficies.

IMAGEN COMPLETA

Como lo habrás notado, los tréboles son del mismo color que las hojas. La diferencia más resaltante es que tienen distinta forma, pero lo demás es complicado distinguirlos. Para darle una mayor dificultad, te recomendamos resolver este reto viral en 20 segundo como tiempo límite. Esto ayudará a poner a prueba tu habilidad de percepción entre los objetos que te presenta la imagen.

Si aún no has encontrado los tréboles podemos decirte que están ubicadas en lugar estratégicos, observa mucho más los bordes de la imagen y, posiblemente, vas a hallar la solución ¿Ya viste en dónde están?, ¿aún no? Más adelante hallarás una imagen con la respuesta a este reto visual, pero antes de hacerlo intenta ver las herraduras una vez más.

SOLUCIÓN

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

