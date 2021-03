Este nuevo reto viral ha desatado el furor en las redes sociales como Facebook y Twitter, puesto muy pocos han logrado resolverlo. ¿Te animas a intentarlo? Te advertimos que quizás no estés preparado para lo que verás a continuación. Esta prueba ha sido un dolor de cabeza para miles de usuarios. Si estabas en búsqueda de un desafío complicado, pues déjanos decirte que llegaste al lugar correcto. No pierdas más tiempo y trata de resolverlo.

A simple vista, la imagen parece muy curiosa pero con muchos detalles y objetos que interrumpirán tu búsqueda del objetivo. ¿Ya observaste la imagen completa para ver si la solución es fácil como pensabas? Si eres un ‘crack’ -y muy hábil mentalmente-, pues no te resultará complicado. Sin embargo, este reto es uno de los más difíciles para los usuarios de México, España y Estados Unidos.

IMAGEN COMPLETA

¿En qué consiste el juego? Es muy sencillo. Deberás encontrar la campana oculta en la imagen. ¿Será fácil? Como podrás apreciar en la ilustración no se aprecia sencillamente el objetivo. Miles de usuarios no han podido ubicar al objeto en menos de 60 segundos. ¿Tú te sientes capaz de lograrlo? Adelante.

Halla la campana oculta en la imagen del reto que es tendencia en diferentes redes sociales. (Foto: mdzol.com)

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste a esta parte, quizás no hallas ubicado al objetivo. No te preocupes, tampoco te sientas mal. Miles de usuarios, al igual que tú, no han podido encontrar la campana. Este reto pide mucha paciencia y habilidad. En la imagen que pondremos a continuación, podrás apreciar la ubicación exacta del objeto.

Esta es la ubicación de la campana oculta en la imagen del reto que es tendencia en redes sociales. (Foto: mdzol.com)

Como podrás observar en la imagen, el objetivo se encuentra en la parte de arriba de la cabaña ubicada atrás del señor. ¿Complicado? El secreto está en observar detenidamente cada parte de la ilustración rápidamente. La mayor dificultad está en que solo podrás ver la figura de la campana, más no el objeto.

¿Qué te pareció el reto? ¿Crees que fue fácil para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplirlo. Y si no, te invitamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres resolver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Profesora de aerobic grabó el inicio de un golpe de estado mientras bailaba y ni cuenta se dio (Video: YouTube)