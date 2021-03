Un desafío visual del cual terminarás siendo uno después de afrontarlo. Y es que el reto es encontrar a la jirafa sin pareja. ¿Cómo? Ese es la prueba que tienes que pasar, revisar minuciosamente la imagen para que puedas resolverlo en cuestión de 20 segundos.

Vamos a resolver un nuevo desafío que es viral en redes sociales de países como España, Estados Unidos, Argentina, México y Perú. Y es que nos pide que, en un tiempo limitado, encontremos a la jirafa que no tiene pareja entre ellas. Pero, ¿podrás hacerlo en 20 segundos? Vamos, confiamos en ti.

Imagen viral

Encuentra a la jirafa que está sin pareja. (TheDudolf)

¿Sigues revisando la imagen y no das con la respuesta que te pedimos en el desafío visual? Pues no te preocupes. Considerábamos que no iba a ser fácil, pero tranquilos, tenemos otros virales para ustedes, más complicados y a su nivel. Sin embargo, te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica para dar con la solución.

Solución del reto

Ojo, no queremos perturbarte. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios, señales, gestos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Para dar con esa jirafa, basta con dirigir la mirada hacia el lado derecho medio de la foto, lugar en donde se encuentra ese animal más ‘alone’ que ninguno y, por supuesto, la respuesta al desafío visual. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de nuestra galería principal para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

