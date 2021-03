Si queremos disfrutar de verdaderos desafíos visuales para entrenar la mente y nuestro cerebro en sí, aquí tenemos de sobra, de todos los niveles, para que pases un buen tiempo libre durante estos días aún de pandemia. Ojo a la gráfica viral, pues no será nada sencillo encontrar al perro oculto y a la ovejita dormida.

Sí, tenemos un verdadero reto por la propuesta visual y porque el tiempo límite es corto. Tenemos alrededor de 20 segundos para hallar a los dos animales que hemos mencionado entre el rebaño y solo podrás hacerlo si liberas la mente de los prejuicios para dar con la respuesta.

Ahora sí, vamos con lo que nos motiva. Revisa a detalle la gráfica para que des con el perro y la ovejita dormida. Si quieres una pista, libra tu mente y te dará cuenta que lo más resaltante, es quizás, que las formas y cada uno de los detalles esconde algo. Te dejamos con los demás.

Imagen Viral

Encuentra a la oveja dormida y al perro ocultos en la imagen. (Foto: Facebook)

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil, pero tranquilos, tenemos otros para ustedes, más complicados y a tu nivel. Sin embargo, te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica para dar con la solución.

Solución del reto

Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios, señales, signos, gestos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles de esterebaño, desde la izquierda. ¿Están todos iguales o hay alguno con los ojos cerrados y otro cuya cara no es como las demás? He ahí donde radica la respuesta. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de nuestra galería principal para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?