Este desafío está entre los sencillos, apto para cualquiera de los usuarios que se quieran distraer un poco con un reto que no los complique ni les haga estallar. Solo debes buscar los objetos de la imagen que no pertenecen a la época.

¿Qué época es? Por las vestimentas, por las pelucas blancas y otros objetos históricos, sabrás reconocer que se trata de la Francia del Siglo XVIII. Pero ojo, si ves bien, hay cosas que no concuerdan. ¿Una guitarra eléctrica? Pues son más. En realidad, hay una larga lista de objetos que no pertenecen a la realidad de la imagen y aquí te la jugamos:

Guitarra eléctrica Televisión Control remoto Tetera eléctrica Revista Cavall fort, lanzada por primera vez en 1961 Secadora de cabello Papas fritas Insecticida en aerosol Los tenis Un carro convertible La chamarra bomber del que lleva el carruaje Perro robótico Las gafas del hombre Yogurt en envase de plástico

Imagen viral

Ubica aquí los objetos que no deberían estar presentes en el siglo XVIII. (Pinterest)

Recuerda que debes ubicar esos 14 objetos en el menor tiempo posible. Pues te damos la libertad de escoger la cantidad de segundos para hallarlos, pero recuerda que si lo haces en menor cantidad de segundos, ya estarás en otro nivel.

Respuestas del viral

Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, no es que no hayas formado parte del grupo de ‘genios’ que resuelven estos virales en cuestión de segundos, sino que quizás aún eres principiante.

Solución: aquí encontrarás los objetos que no deberían estar presentes en el siglo XVIII. (Pinterest)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

