Tenemos una gráfica visual que consta de decenas de martillos. ¿Sí sabes diferenciar un martillo de un mazo, no? Y es que entre ellos hay hasta cinco ejemplares que no están en igual de condiciones que los demás. Tu deber es hallarlos en solo 10 segundos y después compartir este viral si deseas entre tu grupo de amigos.

Son muchos los desafíos con los que nos encontramos día a día en las redes sociales. Desde notas simples hasta desafíos visuales, que son los que más han acaparado la atención de usuarios de diferentes regiones o países de América Latina o de habla hispana, hasta de Estados Unidos, estos retos cayeron como ‘anillo al dedo’ para los usuarios que buscaban distracción.

Imagen Viral

Deberás hallar la solución en cuestión de segundos. Sí, solo tendrás alrededor de 10 segundos para hacerlo. Ojo, no te dejes engañar y pon a prueba tu vista, pues como anticipamos, la imagen es difícil de interpretar por las formas que se repiten, a menos que seas muy minucioso. Es decir, tienes la composición de muchos martillos y algunos son distintos.

Halla en este reto viral los cinco mazos entre los martillos. (Televisa)

¿Ya viste por la imagen por 10 segundos y no das con la solución? ¿Requieres de una pista para continuar? No se preocupen. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Llegaste hasta aquí sin respuestas? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles de los martillos y te darás cuenta que algunos tienen una forma un poco distinta. Centra tu mirada en ellas y te darás cuenta que hay cinco. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la galería -tercera imagen- y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

