Una cabaña, un rebaño, un paisaje rural que esconde muchos errores. Son 12 en total, pero no tan fáciles de ubicar, menos si lo que tienes que realizar cuenta con un límite de tiempo. Tienes que ubicar los errores de la composición en solo 60 segundos de este este reto viral.

Para muchos desafíos que hay en redes sociales, encontrar el error es tan sencillo como complicado. Claro, cuando ya tienes la respuesta -que, por cierto, está más abajo, pero te pedimos que no te dirijas allá, rétate a ti mismo- te das cuenta que no era tan difícil como parecía en un principio.

Es por eso que este desafío uno de los virales que son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España. Debido a ello, Depor no se queda atrás y decide mostrárselo a los usuarios más quisquillosos que buscan siempre retarse a sí mismos. ¿Tú eres uno de ellos? Vamos a ver.

Imagen viral

Si ya no quieres más palabras y prefieres ir a la acción, aquí te mostraremos la imagen que es tendencia en redes sociales. Pero ojo, tienes que mirar con mucha paciencia, quitándote los prejuicios y ver más allá de lo evidente para dar con el error. Revisa cada detalle de la imagen.

Encuentra todos los errores de este viral que solo uno de cada cien lo resuelve. (Difusión)

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos tú no lo lograrías (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más desafiantes y a tu nivel), por lo que te brindaremos una pequeña ayuda: ¿todos los implementos de la casa, animales u objetos son correctos? Ya no podemos decirte más. Ah, son 12.

Solución del reto viral

Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, quizás solo eres aún un principiante y no pasa nada, poco a poco irás mejorando en estos desafíos.

Todos los errores:

El viento sopla en direcciones diferentes Una de las ovejas del rebaño tiene cola de perro Las sombras del perro y el granjero están en diferentes direcciones Al carrito de paja del cobertizo le falta un brazo La casa no tiene puerta Una de las ramas del árbol parece ser de otra especie de planta Las cortinas están por fuera de la ventana El caballo trabaja solo l caballo parece ir en la dirección contraria a su trabajo Le falta una rueda al carrito La reja de entrada no tiene cómo abrirse, ya que está clavada de ambos lados al suelo Los arbustos parecen crecer sobre la valla de concreto

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro protagoniza el robo del siglo e imágenes dan la vuelta al mundo (Video: YouTube)