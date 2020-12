La cuarentena por la pandemia del coronavirus ha servido para que algunos contenidos en la Internet se conviertan en tendencia. Así, los retos virales son los preferidos de los cibernautas para pasar más tiempo con la familia. Aquí te traemos uno que da la hora.

Como ha sido costumbre en Depor durante todo el año, aún más en tiempos de pandemia, los retos virales o desafíos visuales han sido un gran acompañante de millones de usuarios en las redes sociales y en los medios tradicionales.

En este novedoso desafío visual, las reglas son claras: debes hallar cuatro diamantes perfectos entre las decenas de piedras preciosas que componen la imagen. Quizás parezca sencillo, sin embargo el creador de este challenge estableció que solo se debe resolver en un máximo de 25 segundos.

Imagen completa

Vamos al lío. La imagen no es complicada, solo que hay un pequeño detalle: estos cuatro diamantes están ocultos junto a muchas otras figuras que, para mala suerte, tienen los mismos colores. No obstante, hay una forma de diferenciarlos y he aquí el reto. ¿Te animas a buscarlo?

Halla en esta imagen los cuatro diamantes perfectos. (Televisa)

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución del reto viral

El truco en este reto viral de Facebook es estar concentrado y utilizar lo máximo posible tu agudeza visual. ¿Lograste encontrar los diamantes perfectos? Si te diste por vencido, no te preocupes pues en la galería de imágenes encontrarás la respuesta.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jugador de NFL y el duro mensaje a sus compañeros que todo hincha querría escuchar. (Twitter)