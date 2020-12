Nuevo reto viral que te traemos para estas fiestas navideñas. ¿De qué va? Simple y sencillo. Bueno, no tan simple, la verdad. Debes encontrar la jirafa de la imagen tendencia en redes que no tiene pareja, se encuentra sola o no está emparejada. Solo tienes 20 segundos.

Como viene siendo costumbre en Depor , te brindamos un ejemplar de una serie de virales que son tendencia en los medios más conocidos del mundo, que ha puesto contra las cuerdas a millones de internautas y que potenciará tus habilidades.

Presta atención a la siguiente imagen que te presentaremos. Corresponde a un desafío visual que ha desatado todo tipo de comentarios y reacciones en distintos lugares del mundo. Usuarios de países como España, México, Perú y Argentina se han sumado a este reto y solo pocos han salido airosos. ¿Te animas a resolverlo?

Imagen viral

Bueno, vamos al lío. Esta es la imagen que te presentamos para resolver le desafío visual. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira con detenimiento la imagen debajo de estas líneas y resuelve: ¿dónde se encuentra la jirafa sin pareja? Sencillo no es, menos si tienes a varias en distintas direcciones.

¿Puedes encontrar a la jirafa sin pareja en la imagen tendencia en redes sociales de ahora? (Facebook)

Cabe resaltar que la imagen que te mostramos debes revisarla con alta precisión. Ojo, te recordamos que este tipo de desafíos tienen la costumbre de posicionar lo que te piden encontrar en los lugares más difíciles de la composición. Entonces, mira más allá de lo evidente. ¡No te dejes engañar!

¿Todavía no lo tienes? Pues no te preocupes, aquí te vamos a ayudar a resolver este reto que es viral en muchos medios y redes sociales. Ojo a las indicaciones que te brindamos a continuación.

Solución del viral

Pues bien, resolveremos este desafío visual cuya respuesta tanto esperabas. Vemos que no pudiste resolverlo, pero no comas ansias, que aquí te damos la respuesta. Como podrás ver -si revisas la imagen de nuevo-, la solución nos dice que: la jirafa sin pareja está en la parte inferior derecha. ¿No la ves? No te preocupes. Dirígete a nuestra la foto de nuestra galería y lo encontrarás.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

