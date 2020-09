Pon a prueba tu percepción ya con uno de los retos que está enloqueciendo las redes actualmente. Estos desafíos se han vuelto el 'pan de cada día’ en Internet para los niños y adolescentes, por lo que es normal que se vuelvan tendencia. ¿Te encuentras listo? En tiempos de pandemia por el COVID-19, este tipo de ejercicios, como lo son los retos virales, se han puesto muy de moda entre los cibernautas. Adelante, confiamos en ti y en tus habilidades.

¿Qué tengo que buscar?

Una paloma roja

Una flor azul

Un OVNI

Un gato negro

Un moño azul

Una Araña

Un avión de papel

Una ardilla

Un fantasma

Dicho eso, te recordamos que encontrar los objetos de una imagen es un desafío muy interesante, pues te hace trabajar la mente y te mantiene despierto y perspicaz en muchos ámbitos de la vida.

Imagen del reto

A continuación, te mostramos la imagen que deberás reconocer muy bien y estudiar cada aspecto de ella para que puedas encontrar todo lo que te pedimos en las líneas previas.

Encuentra los nueve objetos escondidos en la imagen viral. (Televisa)

¿Lograste observarlos? ¿Encontraste alguno de los que te pedimos? De hecho que sí. Varios de ellos son más fáciles de encontrar y luego están los otros que conllevan un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Solución del reto viral

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que han sido pocos los que han podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente. Y si son más fáciles, mejor.

Solución: aquí se ubican los nueve objetos escondidos en la imagen viral. (Televisa)

¿Qué te pareció este desafío? ¿No fue tan complicado como pensabas? Te felicitamos si lograste cumplir con el reto. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Sigue poniendo a prueba tus capacidades.

