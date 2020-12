Los nuevos retos que son virales en redes sociales nos traen distintos grados de complejidad para resolverlos, sea por la composición de la imagen o por el tiempo que tienes para encontrar la solución. ¿Estás listo para hallar esa respuesta que no ha complicado a muchos usuarios? Solo fíjate en el detalle y listo, lo encontrarás.

Este reto viral que te trae Depor esta época de diciembre ad portas de Navidad ha encandilado a miles de usuarios en las redes sociales y los que consumen estas notas de entretenimientos en los medios tradicionales. Dicho todo esto, ¿quieres sumarte a este desafío visual y demostrar que estás para las ‘grandes ligas? Mucho ojo a la siguiente imagen.

A continuación, te mostraremos una imagen creada por Televisa y que ya muchos medios han replicado para que más usuarios en el mundo tengan un pasatiempo entretenido, recreador y que ayudará al trabajo mental en estos días previos al cierre de un año más que complicado. Así que mira con mucha atención la composición gráfica que te traemos.

Imagen del viral

Halla los dos elefantes escondidos entre los mamuts de esta imagen viral. (Televisa)

¿Ya viste que no es una imagen tan complicada como esperabas? Sí, por supuesto. Y es que seguro recordarás que muchas veces te hemos traído retos que son virales muchos más complicados, de figuras más pequeñas y más repetitivas, o una colusión de colores que puede complicarte la vista. Esta imagen es sencilla, así que no te debería complicar mucho.

Ojo, esta imagen ha dado la vuelta en todo el mundo de habla hispana, donde aquellos usuarios que se atrevieron a enfrentarlo en Argentina, México, Perú o Estados Unidos, lograron hallarle la respuesta en un dos por tres, otros demoraron más del tiempo determinado. ¿Tú a qué grupo perteneces? Vamos a averiguarlo.

Solución del reto viral

Y, pues, parece que llegaste hasta estas líneas y aún no encuentras la solución. ¿O ya la tienes? Si no es así, no te preocupes. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar, así que presta mucha atención. Para comenzar, solo una pista: mira los colmillos. Si eso no es suficiente, pues no te desanimes. Dirígete a la tercer imagen de la galería y ahí encontrarás la respuesta.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

