Hoy, decidimos que tienes unas prueba visual más que difícil para responder. Si quieres conocer qué tan profunda es tu mente, qué tan rápida y puntual es tu visión, dinos si logras ver la pareja que es distinta entre las demás de la imagen que te mostraremos a continuación del reto viral.

En el siguiente desafío visual tratamos de que quien se anime a resolverlo, llegue a sus límites sensoriales y así entrenen la parte cognitiva de su mente. Pero no solo eso, al mismo tiempo queremos que se entretengan con un reto que no es difícil de resolver, pero sí que te tomará tiempo.

¿Te sientes capaz de resolver este desafío visual que es viral en solo 20 segundos? Hemos preparado esta prueba especial para ti, pues sabemos lo importante que es estar siempre entrenando la parte mental. Además, forman parte integral de todas las culturas y es una de las formas más viejas de interacción social humana.

Imagen viral

La imagen que veremos, como ya lo hemos mencionado, propone encontrar la pareja dispareja, es decir, que no concuerda con las demás en la imagen. Ojo, debes dejar de lado tus prejuicios para encontrar las formas. Como consejo te decimos que debes mirar los detalles a profundidad.

Dinos cuál es la pareja de baile distinta a las demás y agudiza tu profundidad visual. (Difusión)

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Pero confiamos en ti, así que tómate 20 segundos más, sino anda más abajo a ver la respuesta.

Solución del reto

¿Fue fácil hallarlos? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Aquí encontrarás la pareja de baile distinta a las demás. (Difusión)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

