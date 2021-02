Súmate a este reto viral que está rompiéndola -y quebrando algunas pantallas de móviles y computadoras- en las redes sociales. Y es que los usuarios no dan con la respuesta de cuál es el error garrafal en la imagen de la niña patinadora.

Pues estamos ante uno de los retos virales que son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España. Debido a ello, Depor no se queda atrás y decide mostrárselo a los usuarios más quisquillosos que buscan siempre retarse a sí mismos. ¿Tú eres uno de ellos? Vamos a ver.

Pues la imagen que veremos es, entre pocas palabras, sencilla. Es decir, nos topamos con una joven que está patinando sobre hielo y, a simple vista, todo está bien. Al parecer, no habría nada malo, ¿no? Revisa la imagen que vendrá en pocas líneas y agudiza tu vista, porque no, no todo está bien.

Imagen viral

Si ya no quieres más palabras y prefieres ir a la acción, aquí te mostraremos la imagen que es tendencia en redes sociales. Pero ojo, tienes que mirar sin prejuicios para dar con el error. Revisa cada detalle de la imagen.

Ubica dónde está el error de la imagen de la niña patinadora sobre hielo. (Difusión)

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos tú no lo lograrías (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más desafiantes y a tu nivel), por lo que te brindaremos una pequeña ayuda: ¿todos los implementos de la joven son correctos? Ya no podemos decirte más.

Solución del reto viral

Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, quizás solo eres aún un principiante y no pasa nada, poco a poco irás mejorando en estos desafíos.

Entonces, ¿cómo puedo saber, ahora mismo, cuál es la respuesta? Pues es fácil. Ya a estas alturas, solo te podemos decir que debes ir hacia la tercera imagen de la galería de esta nota y ahí encontrarás la solución al desafío visual.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

