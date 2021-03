Una de las tradiciones de Semana Santa es no comer carne de ningún tipo por respeto al sacrificio de Jesús, así que nuestro propósito no es que se te antoje un pollito en los próximos días, pero sí que encuentres aquellos que son diferentes al resto. Ojo, hay tres platos que tienen un diferencial mínimo, pero que solo un detallista experto podría identificar.

Para este desafío visual, decidimos que íbamos a jugar con tus sentidos. Claro, nuestra misión es entretenerte, pero también hacer trabajar toda tu mente y sistema cognitivo, esto con el fin de que esté más despierto a situaciones que podrían jugar con tus sentidos en el futuro y responder de la manera menos conflictiva. Ojo, una de las maneras de resolver estos problemas es dejando tu mente en blanco o trata de replegar tus prejuicios lejos.

Bien, vamos a lo que nos trajo hasta estas líneas. Tenemos una gráfica visual que consta de decenas de pollos horneado o preparado servidos en platos y listos para ser devorados. Claro, todo dentro de lo normal, pero no tan normal. Y es que entre ellos hay hasta tres ejemplares que no están en igual de condiciones que los demás. Tu deber es hallarlos en solo 15 segundos y después compartir este viral si deseas entre tu grupo de amigos.

Imagen viral

Encuentra los pollos diferentes del desafío viral que tiene locos a todos. (Difusión)

Hemos de advertirte que tan fácil no es este desafío visual, pues ha tenido contra las cuerdas a usuarios de diferentes países o regiones. Solo en América Latina se han desatado comentarios de internautas que no pudieron dar con la respuesta en el tiempo estimado, pero también de usuarios de España o Estados Unidos, quienes quisieron resolverlo y salieron poco airosos de este reto.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Requieres de una pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles de los pollos y diferenciar las formas que se arman en los muslos y alas. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la siguiente respuesta y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

Solución: aquí se hallan los pollos diferentes del desafío viral que tiene locos a todos. (Difusión)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

