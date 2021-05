Un desafío visual no solo para amantes de Harry Potter. No hay nada en esta gráfica relacionado a la obra maestra de J.K. Rowling, salvo la media. En este desafío visual, debes encontrar un calcetín, pero no será nada fácil, pues solo tienes 10 segundos. La pandemia nos ha regalado, entre tantas cosas, desafíos tan complicados como este, así que presta mucha atención.

En el ilustración animada que verás más abajo podrás apreciar que hay una decena de monos disfrutando de la naturaleza sobre un fondo blanco. El principal objetivo del reto es poner a prueba las habilidades visuales de los cibernautas y tratar de que hallen el calcetín en este nuevo desafío visual. Estamos acostumbrados a realizar este tipo de juegos que tratan de integrar a la sociedad humana. ¿Estás listo?

Dejaremos las reglas del juego bien claras, puesto que quizás no sepas en que consiste la mecánica. Solo tendrás 10 segundos para hallar el calcetín en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

IMAGEN VIRAL

Encuentra el calcetín entre los monos de este acertijo visual, pero hazlo en 10 segundos. (Imagen: mdzol.com)

¿Pudiste encontrar la solución a este desafío visual? No te preocupes, pues sabemos que miles de usuarios no han podido completar con el reto por su alto grado de dificultad. Si llegaste hasta este punto, es porque eres una de las personas que se dio por vencido al no encontrar el calcetín oculto en la imagen. De no ser así, te felicitamos y animamos a continuar con otras pruebas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

A continuación, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Como podrás ver en toda la imagen, son varios los monos que están repartidos en ella, realizando diferentes actividades, algunos jugando, otros comiendo plátanos, también los hay quienes aún no terminan de perlarlo, pero si ves bien la parte izquierda de la imagen, más concretamente abajo, verás la solución.

Solución: aquí se halla el calcetín entre los monos de este acertijo visual. (Imagen: mdzol.com)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

