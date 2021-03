Muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para resolver este desafío visual. ¿Cómo logran resolverlo? Solo tienen que ser muy intuitivos para poder captar a cada una de las pistas que te brindan, tales como diferencias y aspectos que resaltan de una figura a otra. Como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar tres aves distintas a las demás, pero no cualquier ave, sino gallinas. Claro, no será nada fácil porque la imagen está llena de gallos y solo son algunos los detalles para dar con la respuesta mucho antes.

Vamos a resolverlo en 20 segundos. ¿Así de fácil es el reto visual de ahora? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que estas gallinas están escondidas entre varios otros gallos que -para mala suerte- complican todo. No obstante, hay una forma de diferenciarlas y he aquí la prueba: las gallinas tienen una forma peculiar, por lo que deberás abrir bien los ojos. Recuerda, el tiempo es limitado y por eso este desafío ha sido uno de los más complicados en países de América Latina y Estados Unidos, donde millones de usuarios quedaron con el sinsabor de no lograr el objetivo en dicho intervalo de tiempo. ¿Te animas a hacerlo? Adelante.

Imagen viral

Revisa la imagen que te ampliamos para que des con los detalles y busques lo que te pedimos. Si quieres una pista, libra tu mente y te darás cuenta los detalles en toda la imagen para ubicar las gallinas y así poder dar con la solución en el tiempo límite. Te dejamos con los demás.

Encuentra las tres gallinas entre los gallos de esta imagen viral. (Televisa)

Pues ya pasaron los segundos. ¿No das con la solución a pesar de revisar la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil hallar la solución o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Aquí se hallan las tres gallinas entre los gallos de esta imagen viral. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

