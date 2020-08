Encontramos uno de los retos virales que se ha convertido en sensación en las redes sociales y ha desatado la inquietud de los usuarios. Este reto, que parece muy fácil, solo ha podido ser resuelto por el 10% de las personas que se atrevieron a desafiarlo. ¿Te animas a resolverlo? Vamos con este desafío.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente. Y si son más fáciles, mejor.

Esta vez te traemos un divertido reto que consiste en encontrar, en cuestión de segundos, a tres colores de madrera entre las decenas de crayolas que vemos en la imagen. ¿Podrás hacerlo? Ojo, muchos usuarios de Facebook creyeron que este desafío era pan comido; sin embargo, no pensaron que la simpleza de la imagen resultaría en más de una dificultad.

Imagen del reto viral

Analiza la siguiente imagen con mucha cautela y podrás observar decenas de crayolas entre las que se encuentran tres que son de madera. Tu objetivo es encontrarlas en cuestión de segundos. ¿Cómo los hallas? Solo déjate guiar por la forma de la punta que tiene este objeto. ¿Sigues creyendo que es fácil? Veamos.

Encuentra los tres colores de madera entre las crayolas del reto que te mostramos. (Televisa)

Ten presente que tu percepción te puede jugar una mala pasada, por lo que tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite.

¿Lograste observarlos? ¿Encontraste al menos uno? Si no es así, el reto no es fácil de superar porque tienes que encontrar la mínima diferencia entre las crayolas y cómo identificar las que son de madera. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Para darte un pequeño empujón, te daremos una pequeña pista: este tipo de retos virales es más sencillo cuando se realiza una simple división de cuartos en la imagen, pues así puedes observar a detalle cada parte de la foto por separado. Ahí comenzarás a hallar las diferencias.

Solución del reto viral

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Esta es la solución del reto viral de encontrar a los colores de madera entre las crayolas. (Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

