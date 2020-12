Si hablamos de retos en redes sociales donde te piden buscar a algún personaje o figura, este desafío es para ti. ¿Qué tienes que hacer? Pues buscar a Maggie, la hija de Homero de Los Simpsons, y no será fácil. ¿Podrás resolverlo en solo cuestión de segundos? Vamos a ver.

¿De qué va este desafío que muchos usuarios de México, España, Argentina o Estados Unidos se han atrevido a afrontar, pero han salido derrotados? Pues es sencillo, sabrás qué es lo que debes de buscar en la premisa de la imagen que te mostraremos a continuación.

Ojo, este es un viral más de la gran mochila que Depor te trae en estas épocas en las que la Navidad se acerca y genera mucha emoción para los usuarios, pues no puedes dejar pasar la posibilidad de resolverlo y retar a tus amigos -o enemigos- a encontrarlo en el menor tiempo posible.

Imagen viral

La imagen que estamos presentándote a continuación es simple. Revísala con tranquilidad sin pasar por alto la premisa. ¿Cuál es? Busca a Maggie, la hija de Homero Simpsons. Antes que decidas resolverlo, pon tu cronómetro y que no pase de 30 segundos. Si logras hacerlo, reta a tus amigos y si no lo encuentras, abajo te mostramos la solución.

Solución: aquí se ubica Maggie, la hija de Homero Simpson. (Difusión)

Si no eres parte de este grupo de ‘genios’ que logró resolver el desafío, a continuación te mostramos la solución. Este reto viral está dando la hora entre usuarios de las redes sociales de España, Argentina, Perú, Colombia y México, entre otros países de habla hispana donde muchos lo encontraron demasiado complicado, otros sí pudieron resolverlo.

Solución del viral

Pues bien. Pasó el tiempo determinado y no lograste encontrar la solución. ¿Y qué pasará ahora? Seguro que te hiciste la pregunta, pero no temas, que aquí no solo te complicamos con este tipo de desafíos, sino también te los resolvemos para que te des cuenta que no era tan difícil como pensabas, que debes trabajar más tu mente y así retar a tus amigos.

¿Quieres saber la respuesta a este viral? Tranquilo, no te mandaremos a otro link o enlace, solo debes revisar la galería de imágenes que acompañan la nota y en la tercera de ellas podrás resolver este desafío visual.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

