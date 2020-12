Esto es difícil. Ojo, no va a ser nada sencillo que logres resolver el desafío visual que te traemos a continuación. Debes hallar la cara, el rostro oculto, en esta imagen que da la vueltas en redes sociales. Es más complicado que lo te imaginas.

¿De qué trata este desafío? Pues es simple. Aquí tienes que buscar una cara, pero recuerda que no la del señor, sino otra oculta. Ojo, no es fácil, no está implícito, pero sí está por ahí, tranquilamente, lejos de tu mirada.

En Depor , muchos de los desafíos visuales -o retos que se viralizan rápidamente- que te traemos son la sensación del momento tanto en redes sociales como otro tipos de medios para apaciguar estos días previos a la navidad y que avizoran el final -no sabemos si próximo- de una pandemia.

Imagen viral

Este rostro está oculto en la imagen de un señor que pocos pueden ubicar rápidamente. Este esta la imagen que está rondando en redes sociales y generando todo tipo de reacciones entre los usuarios que buscan distraerse un poco en estos tiempos difíciles por la pandemia.

Halla la cara oculta en esta imagen viral que la rompe en redes sociales. (Difusión)

Si no eres parte de este grupo de ‘genios’ que logró resolver el desafío, a continuación te mostramos la solución. Este reto viral está dando la hora entre usuarios de las redes sociales de España, Argentina, Perú, Colombia y México, entre otros países de habla hispana donde muchos lo encontraron demasiado complicado, otros sí pudieron resolverlo.

Solución del viral

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y buscar? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

¿Quieres saber la respuesta a este viral? Tranquilo, no te mandaremos a otro link o enlace, solo debes revisar la galería de imágenes que acompañan la nota y en la tercera de ellas podrás resolver este desafío visual.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

