Nuestros cachorros suelen ser escurridizos y juguetones, metiéndose en nuestro dormitorio y volviéndolo un desastre. Pues este cachorro no tuve mejor idea que esconderse muy bien y desafiar que lo encuentren. Muchos lo han intentado y pocos lo han logrado.

Este es uno de los últimos retos visuales que son tendencia en las redes sociales, pues pocos logran encontrar este can en una de las imágenes más sencillas. ¿Que sí puedes? Pues claro, solo déjanos mostrarte la imagen en cuestión.

Mira con atención la imagen que te traemos. Es un dormitorio normal, claro, un poco desordenado, pero dentro de lo normal. Ahí, entre las cosas, debajo o encima, hay un perro que deberás hallar. ¿Preparado para comenzar?

Encuentra al perro escondido en la imagen viral. (Difusión)

Estudia con cautela esta imagen y trata de ubicar a nuestro escurridizo cachorro. No te dejes llevar por tu preconcepto, sino por tu percepción. ¿Dónde se podría esconder un cachorro? ¿Ya lo vi?

Como se recuerda, en las últimas semanas, y más aún con el confinamiento de millones de personas en todo el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, muchos retos visuales se han viralizado en las redes sociales.

No es tan fácil de encontrar y mucho menos en una revisión tan rápida, por lo que te pedimos que vuelvas a verlo, pues conlleva un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Respuesta del viral

Es normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

La solución de la imagen viral del perro escondido en la cama. (Difusión)

