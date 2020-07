En épocas de pandemia, uno de los objetos de primera necesidad en el mundo en un cubreboca -o barbijo, tapaboca o mascarilla, dependiendo el país-. Es por ello que este nuevo reto visual está dando la hora en redes sociales, pues se trata de encontrar a las cuatro personas que traen este preciado objeto mal puesto. Para encontrarlas, solo tendrás 30 segundos, por lo que resultará más que entretenido. ¿Estás listo para el reto? Vamos con todo menos desinformación.

El reto es entretenido y sencillo a la vez, pero depende mucho de lo bien informado que estés en estas épocas de pandemia. Como se recuerda, el cubreboca, bien puesto, ayuda a reducir en gran proporción todo tipo de contagio viral; pero para ello, debe tapar tanto boca como nariz. Dicho esto, ¿estás preparado para resolverlo?

Imagen del reto

Te mostramos la imagen viral que está siendo toda una sensación entre los usuarios de las redes sociales, ya que a pesar de ser una imagen no tan complicada, podrían generarte más de un problema al resolverlo siempre y cuando no tengas claro algo que los ministerios de Salud del mundo han repetido incansablemente.

Encuentra a las cuatro personas con el cubreboca mal puesto. (Teelvisa)

La solución no es tan complicada, como ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Para este tipo de retos, debes recordar que lo primero que debes hacer es ver los bordes de una imagen. Una buena revisión de los alrededores de una imagen o la división de cuartos ayuda a resolver este tipo de desafíos.

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

Solución del reto

Te damos una pista antes de las respuestas. Nuestro principal objetivo es que tú resuelvas sin ayuda este reto, por lo que solo dejaremos una pista: todas las personas con la mascarilla mal puesta están en la parte inferior de la imagen.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente.

Si aún no logras encontrar las cuatro personas de la imagen, aquí te presentamos la solución. Como te comentamos antes, la división de la imagen ayuda mucho para solucionar estos desafíos. Como todos se encuentran en la parte inferior, es menos complicado resolverlo, solo ten en cuenta que la mascarilla debe cubrirte TODA la nariz.

Dentro de estos círculos encontrarás a las cuatro personas con el cubreboca mal puesto. (Teelvisa)

¿Te pareció un reto fácil? Te presentamos otro

Si eres fanático de los retos visuales, esta nota es para ti. En redes sociales una imagen llena de cupcakes, entre los que se encuentran escondidos dos conos de helado, se convirtió en la más compartida por los amantes de los desafíos en Internet.

Encuentra a los dos conos de helado que están escondidos dentro de esta imagen. (Televisa)

Recuerda que tu percepción te puede jugar una mala pasada, por lo que tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite.

Si quieres conocer la respuesta, sigue el siguiente LINK y encontrarás la solución a este difícil problema visual que te mostramos. Además, reta a tus amigos a resolverlo en poco tiempo y así ganar apuestas entre ustedes.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se le cae diente en vivo a conductora de TV y sigue dirigiendo su programa. (Captura/YouTube)

Se le cae diente en vivo a conductora de TV y sigue dirigiendo su programa. (Captura/YouTube)