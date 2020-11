En las redes sociales abundan los desafíos porque los usuarios se divierten con ellos. En el Día de Muertos, un reto viral causa furor en Facebook debido a que consiste en encontrar un fantasma entre varios esqueletos que están en una imagen.

Si andabas buscando algo para entretenerte, la prueba visual que te presentamos en esta nota es una buena opción. Para superarla deberás abrir bien los ojos, pues solo así podrás prestar atención a cada detalle de la ilustración.

El fantasma está bien escondido y eso hace que el desafío sea difícil de superar. Si bien fue publicado en Facebook el 30 de octubre de 2017 por Gergely Dudás - Dudolf, el reto viral alcanzó su pico de popularidad recientemente por el Día de Muertos.

IMAGEN COMPLETA

Entre los esqueletos que aparecen en la ilustración, hay un fantasma escondido. (Foto: Gergely Dudás - Dudolf / Facebook)

Miles de internautas de países como Estados Unidos, México y España, no dejan de hablar sobre esta prueba visual. No lo pienses más y anímate a participar. Estamos seguros que te divertirás. Recuerda que si en caso no logras hallar al fantasma y deseas saber dónde está, aquí te brindamos esa información.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Son contadas las personas que pudieron hallar al fantasma en la imagen. (Foto: Gergely Dudás - Dudolf / Facebook)

