En Facebook y en otras redes sociales, podemos encontrar toda clase de publicaciones, pero son los desafíos los que están dando la hora en estos momentos. Precisamente, en esta nota te damos a conocer un reto viral en el que debes encontrar 3 guantes para lavar en una imagen.

Los mencionados guantes están muy bien escondidos en la ilustración, por lo que la tarea de ubicarlos no es nada fácil de hacer. Para superar esta prueba visual deberás esforzarte bastante, pero no te desesperes, pues no hay un límite de tiempo.

IMAGEN COMPLETA

¿Cuánto te demoras en encontrar los 3 guantes para lavar en la imagen? (Foto: Noticieros Televisa)

La imagen presentada en esta nota fue creada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web, exactamente el 25 de octubre del presente año. Desde esa fecha no ha dejado de causar sensación en Internet.

En Facebook y en otras redes sociales, el reto viral es todo un éxito. Miles de usuarios que radican en Estados Unidos, México y España, hablan constantemente sobre este desafío. ¿Te animas a participar? Estamos seguros que te divertirás.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Conoce dónde están los 3 guantes para lavar en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

