Los retos visuales ya son tendencia al rededor del mundo. Por eso, te traemos los mejores y más complicados de Internet para que ejercites tu mente mientras te distraes en esta época de pandemia. Esta vez, a través de Facebook, se presentó un desafío que causó serios problemas a los cibernautas, luego de no dar con la respuesta correcta por su alto nivel de exigencia. ¿De qué se trata? Debes observar detenidamente la imagen y hallar un pollito que se encuentra escondido entre una gran cantidad de ovejas. ¿Podrás lograrlo? ¡Demuestra tu capacidad!

La cuarentena provocada por el Covid-19 ha hecho que las personas pasen más tiempo en casa, por lo que es normal que estén en las redes sociales como Facebook. Por ello, los retos matemáticos o visuales se han convertido en populares con el objetivo de pasar el rato.

IMAGEN DEL RETO

Este desafío se volvió viral en Facebook por parece fácil. Sin embargo, cuando las personas intentaron hallar el pollo en medio de tantas ovejas no lo lograron. Peor aún porque tienen 30 segundos para lograrlo. Ahora observa con atención la imagen que te dejaremos a continuación y da con la respuesta.

Observa muy bien la imagen.

¿Aún no pudiste hallar al ave? Tranquilo, respira un poco. Te daremos una pista para ayudare en este difícil desafío. Observa en la parte derecha de la imagen.

SOLUCIÓN DEL RETO

Si has llegado hasta acá es porque lamentablemente no pudiste cumplir el reto. Pero no te decepciones, no eres el primero ni serás el último que no ha podido con este desafío. Pasaremos a darte la respuesta, la misma que se encuentra en nuestra galería: el pollito se encuentra ubicado casi a la mitad de la figura y a escasos centímetros del borde de la derecha. Resalta su pico y una de sus alas.

Respuesta del reto.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

