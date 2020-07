Dentro de las decenas de retos virales que hay en redes sociales, algunos pueden volverse más de un problema para centenares de usuarios. El tiempo límite que suelen tener estos retos pone a prueba tus sentidos, tu paciencia y perspicacia, por lo que este suscita más de desafío. El viral responde a encontrar los tres perros escondidos entre las vacas en tan solo 20 segundos. Pon un cronómetro y a completar uno de los retos del día.

Te recomendamos que te tomes unos minutos de concentración y poner la mente en blanco, así podrás focalizar mejor la imagen y ubicar a los tres perros escondidos dentro de este rebaño o vacada.

¿Estás preparado para resolver un reto nada sencillo que pondrá al límite tu vista y podría generarte más de un problema? Si hasta aquí sigues en pie, vamos con la información que necesitas conocer para resolverlo.

Imagen del reto

Acto seguido, te mostramos la imagen viral que está siendo viral entre los usuarios de las redes sociales. Aunque se ven puras vacas, tres de ellas no lo son, sino perros escondidos entre ellas. Cuidado, podría generarte más de un problema.

Encuentra los tres perros dentro de esta imagen plagada de vacas. (Televisa)

La solución es más sencilla de lo que crees, aún más si sabes diferencias entre perros y vacas, por más irrisoria que podría significar esta diferencia. Para este tipo de retos, lo primero que debes recordar es que, a pesar de que muchos perros comparten los colores de las vacas, su cabeza, hocico y orejas son más cortas.

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

Solución del reto

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente.

Si aún no logras encontrar los tres perros de la imagen, aquí te presentamos la solución. La imagen te presenta vacas de colores blanco y negro, los perros se ubican detrás de ellas y las podrás reconocer porque sus orejas son más cortas y tiradas hacia abajo.

Aquí podrás ubicar los tres perros entre las vacas. (Televisa)

¿Te pareció un reto fácil? Te presentamos otro

Si eres fanático de los retos visuales, esta nota es para ti. En redes sociales una imagen llena de botones, entre los que se encuentran escondidos cinco botones dorados, se convirtió en la más compartida por los amantes de los desafíos en Internet.

Encuentra a los botones dorados escondidos entre los demás de otros colores. Son cinco. (Televisa)

Recuerda que tu percepción te puede jugar una mala pasada, por lo que tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite.

Si quieres conocer la respuesta, sigue el siguiente LINK y encontrarás la solución a este difícil problema visual que te mostramos. Además, reta a tus amigos a resolverlo en poco tiempo y así ganar apuestas entre ustedes.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Encuentra a su ex con la actual en karaoke y le dedica canción. (TikTok)

Encuentra a su ex con la actual en karaoke y le dedica canción. (TikTok)