Durante la pandemia por la COVID-19, diversas personas encontraron una forma de diversión en los retos virales online. Estos acertijos de internet rompieron la cabeza de una gran cantidad de internautas que buscan en conjunto la solución a los diferentes desafíos que a diario se comparten por las redes sociales. Sin embargo, el siguiente requiere una gran habilidad ¿Podrás encontrar al lagarto en menos de 30 segundos? Anímate a descubrirlo.

Los usuarios de internet de países como Estados Unidos, España o México comentan lo complicado del reto y comparten para que otros encuentren al animal. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de vegetación, la tarea se convierte una misión imposible, aunque algunos se esfuerzan por ubicar al reptil.

En la imagen se aprecia un terrario, que es similar a una pecera pero que sirve para imitar el ambiente donde viven los lagartos o serpientes al aire libre. El usuario @Jimmy_23 subió a su cuenta de Reddit la siguiente fotografía desafiando a sus amistades a ubicar a su mascota en medio de todos las ramas y hojas. Un reto de alto nivel.

IMAGEN COMPLETA

Al igual que en su hábitat natural, los lagartos tienen un sistema de camuflaje que les permite ocultarse de sus depredadores o también les sirve como “arma” para acechar a sus presas sin ser detectados. En este caso, dicha herramienta favorece a nuestro amigo escondido, al cual deberemos hallar. Un verdadero desafío que prueba nuestra habilidad visual. Anímate a resolverlo. No es fácil, pero tampoco es imposible.

Encuentra al lagarto oculto entre las hojas y ramas de la imagen. (Foto: Facebook)

Los desafíos visuales no son sencillos de resolver y menos cuando no se tiene mucha práctica. Se requiere mucha concentración. Si no llegaste a completarlo, no te preocupes, con mayor concentración y análisis lo conseguirás. En cambio, si llegaste a distinguirlos entre todo el paisaje, eres parte de un selecto grupo de personas que cuentan con una habilidad visual desarrollada.

SOLUCIÓN DEL RETO

El lagarto se ubicaba en la zona superior derecha del terrario, escondido detrás de una rama. Se aprecia solo la parte central de su cuerpo, pues su cabeza está oculta por un pedazo de madera en postura diagonal. Una ubicación estratégica y complicada de apreciar a simple vista por el ojo humano.

Solución: mira dónde se encontraba el lagarto oculto. (Foto: Facebook/Captura)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

