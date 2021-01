Son pocos los usuario en Internet que lograron encontrar la solución en menos de 30 segundos. Presta atención y observa con detenimiento la siguiente imagen. ¿Puedes encontrar los 4 pantalones que no están rotos en la foto? El reto viral que motiva esta nota se ha convertido en tendencia por su dificultad. Vamos con la información que tenemos para ti en la siguiente nota.

La prueba visual que te presentamos causa sensación en Facebook. ¿El motivo? Su nivel de dificultad. Miles de usuarios que viven en Estados Unidos, México y España, han asegurado que es de las más complicadas que circulan en Internet.

Pero no queremos desanimarte. Si bien el desafío parece imposible de superar, te aseguramos que no lo es. Para ubicar los 4 pantalones que no están rotos, solo debes relajarte y abrir bien los ojos. Así ningún detalle de la ilustración podrá escaparse de ti.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra los 4 pantalones sin romper ocultos en el menor tiempo posible. (Facebook)

Cabe resaltar que la imagen fue creada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web, exactamente el 15 de octubre del año pasado. Como fue del agrado de muchos internautas, no tardó en llegar a Facebook, donde eventualmente se volvió viral.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese hipopótamo. Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encuentran.

Solución: mira dónde se encontraban los 4 pantalones sin romper en la imagen. (Facebook)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

