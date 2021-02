Hay un nuevo reto viral que ha enloquecido a millones de usuarios en las redes sociales. Este complejo desafío visual requiere toda tu atención y concentración, pues tendrás que utilizar al máximo tu agudeza visual para hallar al conejo que está muy bien camuflado entre el color del pasto y la tierra. Así que afina tus habilidades y alístate para este nuevo reto.

En algún lugar de la fotografía se encuentra un gato que está oculto y que por el color de su pelaje hace imposible que pueda verse a simple vista. Es por eso que este reto viral ha sido catalogado como el más complicado de lo que va en el 2021. Para muchos puede parecer sencillo, pero cuando intentes buscar al felino te darás cuenta que no es así.

IMAGEN COMPLETA

Para dar con el lugar exacto del gato te recomendamos alejarte un poco de la pantalla de tu celular, tablet, laptop o computadora. Y luego revisar cada rincón de la fotografía sin dejar pasar por alto los detalles. Solo así te aseguramos que encontrarás la ubicación del gatito. Así que adelante, trata de resolver este reto viral.

Intenta ubicar al gatito que está muy bien escondido en el paisaje. | Foto: Reddit

Para tu suerte no hay tiempo límite en este desafío visual. Así que solo ten paciencia, relájate y agudiza tu sentido visual. Enfócate en cada una de las esquinas, pues el gatito se camufla por el color del pasto y de la tierra. Te damos como pista que el gatito está al lado derecho de la imagen.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Pudiste encontrarlo? Nosotros creemos que no. Pero no te preocupes, no eres el primer usuario que no logra hallar la ubicación del gatito en este reto viral. Sin nada más que decir, te mostramos líneas abajo la solución de este complejo desafío visual que ha enloquecido a todos los internautas de la redes sociales.