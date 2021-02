Cada día hay más retos virales en las redes sociales. En muchos casos, estos nos plantean desafíos en los que debemos permanecer sumamente atentos para encontrar un elemento oculto en un dibujo o fotografía.

El que motiva la nota que estás leyendo ahora encaja en dicho grupo a la perfección. El mismo consiste en hallar a un escurridizo gatito en una foto tomada a una habitación.

¿Preparado? Si es así, desliza un poco más y verás la referida imagen. Intenta encontrar al felino lo más rápido posible.

Aquí tienes la imagen. ¡Procura no demorarte demasiado! (Foto: bioguia.com)

¿Lo conseguiste? Si es así, felicitaciones. Varios usuarios afirmaron haber tenido que pedir ayuda a sus amigos y familiares para superar este reto viral .

En caso no hayas conseguido lograr el objetivo, no te preocupes. Aquí dejamos la ubicación del gato. Descuida, no tienes que darnos las gracias.

Aquí puedes ver claramente al gato. (Foto: bioguia.com)

