Presta atención a las dos casas que veremos en esta nota y, en un intervalo de no más de 20 segundos, trata de responder con la ubicación de las cinco diferencias que solo los más ‘hábiles’ en este tipo de desafío han logrado responder acertadamente.

Como parte de esta mochila de entretenimiento que te proporcionamos día a día, hoy te traemos un desafío visual que es simple: tienes que mirar una imagen que presenta dos casas y tratar de diferenciar las cinco cosas que una tiene y la otra no, o viceversa. Solo cuentas con unos segundos.

Imagen viral

Ahora sí, veremos la imagen en cuestión en su máximo esplendor para que no se nos complique dar con la solución -que veremos más abajo, pero ojo, no hagas trampa y sigas bajando, que te conocemos- y así, después de dar con la respuesta, puedas retar a tus amigos.

Mira la imagen viral y ubica las cinco diferencias entre las dos casas. (Difusión)

¿Ya diste con la respuesta? Considerábamos que no iba a ser fácil, pero tranquilos, tenemos otros virales para ustedes, más complicados y a su nivel. Sin embargo, te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica para dar con la solución.

Solución del reto

¿Sigues revisando la imagen y no das con la respuesta que te pedimos en el desafío visual? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios, señales, gestos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solución: aquí se ubican las cinco diferencias entre las dos casas. (Difusión)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

