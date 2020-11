El desafío ‘Jaque Mate’ de los internautas. Eso sí, no dejarán de ser divertidos, pero también generar más de un dolor de cabeza a los que se atreven a resolverlos en el tiempo límite. Los retos visuales no pasan de moda y menos en estos tiempos donde las personas pasan más tiempo en las redes. Estos juegos suelen convertirse en todo un desafío para los usuarios de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, que se obsesionan hasta resolverlos por la manera en que se pone a prueba su habilidad.

Debes prestar mucha atención. No es tan difícil, pues las características de este osito de miel, pero lo que sí puedes es identificar al osito distinto en forma de los demás. ¿Eres capaz encontrarlas en el menor tiempo posible?

En los últimos días, se volvió viral el reto publicado en Twitter de una imagen en la que el objetivo era encontrar el osito de miel entre las decenas de ositos de goma, pero que resultó un desafío casi imposible a pesar de la sencillez de su descripción.

IMAGEN COMPLETA

¿Sabes en qué consiste un reto viral? Estos desafíos son la moda en redes sociales, pues consisten en encontrar la solución que te piden en el menor tiempo posible, combinando estrategias y tu percepción, poniendo a trabajar tu mente al límite.

Encuentra al osito de miel entre las decenas de ositos de gomita de la imagen. (Televisa)

¿Lograste observarlo? ¿Encontraste al que te pedimos? De hecho que no. No es tan fácil de encontrar y mucho menos en una revisión tan rápida, por lo que te pedimos que vuelvas a verlo, pues conlleva un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

SOLUCIÓN DEL RETO

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

La solución para ubicar al osito de miel entre las decenas de ositos de gomita. (Televisa)

¿Qué te pareció este desafío? ¿No fue tan complicado como pensabas? Te felicitamos si lograste cumplir con el reto. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Sigue poniendo a prueba tus capacidades.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gato peleó consigo mismo frente a un espejo y reacción es viral en el mundo (Video: YouTube)