El desafío viral del día ha llegado y te pondrá en apuros. Tu nivel de percepción se encuentra a prueba en un tiempo limitado y queremos saber si manejas la presión con este reto viral que ya es tendencia en redes sociales. Solo debes hallar la imagen de un corazón que se encuentra escondido entre los elefantes.

El presente reto viral da a conocer una imagen de una gran cantidad elefantes que varían de acuerdo a sus colores. Como solo es un corazón, parece fácil. Sin embargo, el desafío se pone mucho más interesante si te contamos que tienes solo 15 segundos para hallar la ubicación de este ícono inmerso entre los animales.

A primera vista, te sorprenderá saber la cantidad de animales que se encuentran en la imagen. Es probable que no lo resuelvas solo e intentas llamar a alguien más para mostrarle este desafío que es viral en redes sociales. Eso sí, a pesar que encuentres otros detalles, no olvides que el objetivo principal es hallar el corazón.

La imagen pertenece a Gergely Dudás, un conocido ilustrador que se encarga de realizar este tipo de retos que dan la vuelta al mundo y generan gran controversia, acompañado de comentarios, en las redes sociales. Todas las ilustraciones que encontraremos en internet, las tendremos por su nombre artístico: “Dudolf”.

IMAGEN COMPLETA

Quizá verás a primera instancia un elefante sonriendo con un sombrero sobre su cabeza. Sí, esto es parte de los detalles que también resaltan en la imagen. También tenemos una pequeña flor en el cuerpo de muchos de ellos. Pero céntrate en el objetivo principal que es el corazón. Si te concentras, no tengas dudas que lo hallarás.

Si aún no lo encuentras, no hay problemas. No eres el único que sobrepasa el límite de 15 segundos impuesto al inicio. Descuida, tienes 30 segundos más para encontrar ese corazón de ‘la discordia’. Observa los objetos pequeños y, probablemente, esto pueda despistar tu atención para tener la respuesta final. Confiamos en tu habilidad.

SOLUCIÓN

El reto es algo confuso pero tampoco es un tema imposible de resolver. La solución está más cerca de lo esperado porque si observas con detenimiento el centro de la imagen, podemos ver a un elefante blanco, debajo de él esta uno rosado y más abajo un par morado y violeta. Entre estos dos últimas está el corazón que tanto buscabas hoy.

Son pocas las personas que han logrado resolver este reto en tiempo estimado. Algunos creyeron necesario hacerle un zoom a la imagen para tener una mejor vista. Eso sí, los colores pueden confundirte o los elefantes que se encuentran muy juntos. Si llegaste a esta instancia es porque tenías mucha curiosidad de saber la respuesta.

