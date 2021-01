En tiempos de pandemia, es mejor quedarse en casa. Si deseas entretenerte y ocupar tu atención esta se pondrá a prueba con este reto viral en redes sociales. El desafió consta en hallar las 10 diferencias que existe en el presente imagen que es tendencia y ha generado problemas a más de uno por su dificultad al momento de resolverlo.

El reto viral coloca, en una imagen, un cúmulo de autos ubicados en filas y esto puede ser un factor de ayuda aunque tienen distintos tamaños. Parece fácil, pero si lo observamos detenidamente puede comenzar a darnos un resultado o confundirnos. La misión es hallar las 10 diferencias y el reto se pone más complicado cuando lo debemos resolver en 30 segundos como límite.

Si vez esta imagen por primera vez, te sorprenderá la cantidad de autos que se encuentran en este estacionamiento y todo parece normal en las dos imágenes. Es probable que no lo resuelvas solo e intentes llamar a alguien más para mostrarle este desafío que es viral en redes sociales. Eso sí, a pesar que encuentres otros detalles, no olvides que el objetivo principal es hallar las 10 diferencias en 30 segundos coo máximo.

IMAGEN COMPLETA

Este reto es considero en nivel experto debido a que ambas imágenes se ven muy similares. Sin embargo, sí hay diferencias. La ilustración posee cierta cantidad de autos que se encuentran estacionados en posiciones ligeramente distintas. Te recomendamos que lo resuelvas en el tiempo límite que es de 30 segundos.

Si te ánimas a hacer este desafío, te compartimos un par de pistas para que puedas resolverlo. Primero, la paciencia y mirar a detalle la imagen serán claves para lograr encontrar estas diferencias. Además, te aconsejamos pasear la mirada por la señales de tránsito en cada extremo. Asimismo, una diferencia está en la dirección de un símbolo.

Si aún no lo encuentras, no hay problemas. No eres el único que sobrepasa el límite de 30 segundos impuesto al inicio. Descuida, tienes 20 segundos más para hallar las diferencias entre estos autos. Centra tu mirada en las señales para poder tener una guía de lo que quieres encontrar. Confiamos en tu habilidad.

SOLUCIÓN

El reto es algo confuso pero tampoco es un tema imposible de resolver. La solución está más cerca de lo esperado porque si observas con detenimiento, podemos ver en la señalización para personas de silla de ruedas una de las diferencias. Las demás diferencias también poseen esta idea. Eso sí, están en ubicaciones que podríamos llamar ‘estratégicas’.

Son pocas las personas que han logrado resolver este reto en tiempo estimado. Algunos creyeron necesario hacerle un zoom a la imagen para tener una mejor vista. Eso sí, las ubicaciones son parte de la estrategia para darle una mayor dificultad. Si llegaste a esta instancia es porque tenías mucha curiosidad de saber la respuesta.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Policías ‘tiktokers’ rinden homenaje a Harry Potter con un curioso baile