Cientos intentaron poner a prueba su percepción para captar a cada una de las pistas, pero muy pocos lograron resolverlo. Ya sea con videos, fotos o retos, las redes sociales no dejan de sorprendernos con sus últimos virales, entre los que ahora destacan los desafíos visuales. Los números no mienten. La cantidad de respuestas y reacciones que sigue sumando este reto visual en Faceboook y Twitter es sorprendente. Sin duda, es uno de los favoritos de los usuarios.

Ahora bien, ¿en que consiste este desafío? Pues en nada más y nada menos que encontrar a Yoda en menos de 20 segundos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que el personaje verde de Star Wars está camuflado entre varias jirafas. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante, no vale hacer trampas y mucho menos recibir ayuda de otras personas. Tú puedes.

IMAGEN COMPLETA

Como bien podrás apreciar en la imagen de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a Yoda. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos dónde se encuentra uno de los pocos jedis de la República Galáctica en sobrevivir hasta la Guerra Civil Galáctica.

Encuentra a Yoda oculto en la siguiente imagen. (Foto: Facebook/Captura)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿Se acabó el tiempo y no pudiste lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Como bien podrás ver en la solución de este reto viral en Facebook, Yoda se encuentra muy bien camuflado en la parte izquierda de la imagen. No cabe duda de que para encontrarlo tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantas jirafas parecidas al personaje de Star Wars que, además, cambió el color verde de su piel por el amarillo.

Solución: mira dónde se encontraba oculto Yoda en la imagen. (Foto: Facebook/Captura)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Gato la ‘rompe’ en TikTok y Facebook bailando música electrónica. (Video: YouTube)