Lo que verás a continuación es parte de un reto que se volvió viral en redes sociales. El desafío visual presenta una cantidad de perros con una expresión peculiar, pero detrás de ellos hay un ciervo que se encuentra escondido. El reto posee un tiempo límite y es una fuerte prueba hacía tu percepción.

Se sabe que este tipo de retos se han convertido en el contenido favorito de millones de usuarios en Facebook y otras redes sociales. Estos se encargan de estimular nuestras habilidades visuales y cognitivas. Para hoy, tenemos un desafío que nos consiste en encontrar a un animal oculto entre un cúmulo de osos.

Para darte una oportunidad de lograr tu objetivo, el límite es de 30 segundos. Trata de utilizar al máximo todos tus sentidos porque hay un pequeño detalle que te ayudará a encontrar el ciervo oculto en este desafío visual. Solo te podemos decir que ciervo se distingue por sus grandes cuernos y es la forma más fácil de hallarlo.

IMAGEN COMPLETA

En la imagen en cuestión, hay varios perros que parecen ser todos iguales, sin embargo, uno de ellos es un ciervo. El animal está muy bien escondido en la foto y para detectarlo, hay que apelar a toda nuestra agudeza visual.

SOLUCIÓN

Si no lo hiciste en el límite de 20 segundos, no hay problema. Quizá te diste por vencido. No te preocupes porque aquí encontrarás la solución de este reto viral que viene causado revuelo en redes sociales. A continuación, te mostramos donde se encuentra el ciervo entre los perros. Este está señalado con un círculo.

Ten en cuenta que este tipo de retos virales son muy útiles para entrenar tu mente y te ayudan a manejar lo que sientes para ganar un flexibilidad emocional. Siempre encontrarás lugares estratégicos porque la inteligencia no es fija, así como la creatividad que puede ser entrenada con el tiempo. Nosotros nos adaptamos a cualquier cambio.

