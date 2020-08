Ante las medidas de confinamiento adoptadas por todos los países con el objetivo de impedir el avance del nuevo coronavirus (Covid-19), en redes sociales como Facebook se ha vuelto popular diversos ejercicios mentales o visuales. Muchos de ellos son complicados de pasar como en el que te desafiamos a hallar el pollito escondido entre las ovejas.

Esta vez te traemos un divertido reto visual que consiste en encontrar, lo más pronto posible, dos computadoras que están infectadas con un virus informático. ¿Podrás hacerlo? Ojo, muchos usuarios de Facebook creyeron que este desafío era pan comido; sin embargo, terminaron con más de un dolor de cabeza por el grado de dificultad.

IMAGEN DEL RETO

En la siguiente ilustración podrás observar decenas de computadoras de color amarillo con azul y toques rosados. Tu objetivo es encontrar a las dos que se encuentran con un virus. ¿Cómo los hallo? La cara que tienen es distinta al resto, están tristes. ¿Sigues creyendo que es fácil? Veamos.

Observa bien la imagen.

Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún. Pues, te daremos una pequeña pista para que vuelvas a intentarlo: una se encuentra en la parte baja de la foto y la otra por la derecha. Listo, ahora ve a buscar nuevamente.

SOLUCIÓN DEL RETO

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta, la misma que podrás encontrar en nuestra galería.

Esta es la respuesta del reto.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

MÁS SOBRE RETOS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Jóvenes encestan una pelota en un vaso tras un triple salto que es viral en TikTok

Jóvenes encestan una pelota en un vaso tras un triple salto que es viral en TikTok (17/08/2020)