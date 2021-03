Un nuevo reto viral se apodera de las redes sociales para poner a prueba todas tus habilidades. Aquí tendrás que encontrar las herraduras inmersas entre las monedas de oro que se encuentran en la imagen. El reto incrementa su dificultad y se vuelve tendencia porque tienes que resolverlo en menos de 20 segundos. Solo o acompañado, pero te invitamos a intentarlo. ¿Podrás lograrlo?

Según la tradición y costumbre popular, las herraduras son un amuleto que brinda buena suerte y otorga riquezas porque en la antigüedad, cuando un caballo perdía una de ellas durante un viaje, su dueño recibía una moneda de oro para reemplazarla. A partir de esta práctica muchas personas atribuyeron una herradura perdida a la fortuna y riqueza, además de que en Roma se decía que tenía poderes celestiales debido a su forma semilunar.

Cada una es colocada de manera secuencial en los hogares y están hacia arriba porque se cree que en el medio círculo quedan atrapadas las malas energías y/o malos augurios. Esto también impide que los visitantes entren a los espacios de la familia para contaminarlos de la mala vibra. Las ollas con monedas de oro, los tréboles y las herraduras son símbolos de buena suerte, sin embargo en ocasiones podemos encontrarlos entremezclados.

IMAGEN COMPLETA

Como lo habrás notado las monedas están decoradas con un trébol y, a diferencia de las herraduras, están apiladas unas sobre otras. Esto le da una mayor dificultad porque las herraduras también son del mismo color de que las monedas. En adición, también sabemos que solo tenemos 20 segundos para resolverlo y de alguna u otra forma esto crea presión en encontrar la respuesta.

Si aún no has encontrado las herraduras podemos decirte que éstas también son de color dorado pero tienen un diseño muy particular en el que la parte superior está grabada con tres puntos. ¿Ya viste en dónde están?, ¿aún no? Más adelante hallarás una imagen con la respuesta a este reto visual, pero antes de hacerlo intenta ver las herraduras una vez más.

SOLUCIÓN

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

