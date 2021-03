Lo que debes hacer es encontrar los cráneos de humanos de la imagen viral, pero han sido diseñados estratégicamente para que solo unos pocos usuarios que se enfrenten al reto puedan dar con ellos, pues hay de todo. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades para que te entretengas, pero solo tienes 20 segundos en el presente.

Muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan, como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar cuatro cráneos humanos ocultos entre decenas de calaveras.

¿Así de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que estos cráneos están escondidos entre varios otros que -para mala suerte- complican todo. No obstante, hay una forma de diferenciarla y he aquí el reto: los cráneos humanos tienen una forma en particular, por lo que deberás abrir bien los ojos. Recuerda, el tiempo limitado. ¿Te animas a hacerlo? Adelante.

Imagen viral

Revisa la imagen que te ampliamos para que des con los detalles y busques lo que te pedimos. Si quieres una pista, libra tu mente y te darás cuenta los detalles en toda la imagen para ubicar los cráneos de humanos y así poder dar con la solución en el tiempo límite. Te dejamos con los demás.

Encuentra los cráneos humanos ocultos en la siguiente imagen. (Foto: Facebook)

Pues ya pasaron los segundos. ¿No das con la solución a pesar de revisar la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil hallar la solución o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solución: mira dónde se encontraban los cráneos humanos ocultos en la imagen. (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

