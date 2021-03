Un nuevo reto viral te mostraremos a continuación para que tus días en esta pandemia no sean tan rutinarios. Solo observa la imagen que dejaremos en esta nota y trata de encontrar a una serpiente que se esconde entre los árboles y las hojas. Recuerda que para este desafío visual hay tiempo límite, pues solo tendrás 10 segundos para dar con la solución.

Este tipo de retos virales no solo nos entretienen, sino también nos ayudan a mejorar nuestra capacidad visual y porqué no también cognitiva, pues nos permite entrenar nuestra mente en pasatiempos constructivos. No perdamos más el tiempo y te dejaremos ver la imagen del desafío visual.

Imagen del reto viral

Hasta este punto posiblemente ya haya transcurrido más de 10 segundos. Pero tranquilo, pues sabemos que este reto viral no iba a ser sencillo. Así que te dejaremos 10 segundos más para que intentes ubicar a la serpiente que está oculta en el bosque.

En esta fotografía está oculta una serpiente y tienes que tratar de hallarla en solo 10 segundos. | Foto: genial.guru

Solución del reto viral

¿Se te hizo fácil o necesitaste más tiempo? Pues no te preocupes, aquí te dejamos la ubicación de la serpiente en este desafío visual. Lo único que tenías que hacer era revisar la imagen a detalle, observar cada espacio y así dar con el lugar exacto donde está el reptil. Sin nada más que decir te dejamos la solución a este reto viral.

Aquí te dejamos la ubicación exacta de la serpiente en este reto viral. | Foto: genial.guru

