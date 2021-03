Parece ser sencillo responder acertadamente a la mayoría de desafíos visuales, pero cuando sigas leyendo este que te traemos el día de hoy, sabrás que no es tan fácil como lo esperabas. ¿Qué tienes que hacer? Fácil, solo saber diferenciar entre un hongo y una medusa.

Ojo, sabemos que puedes tener claro qué es una cosa y otra, el problema aquí radica en que no será nada sencillo dar con lo que te pedimos -ubicar al hongo camuflado-, ya que se ha impostado de tal forma que ha complicado a más de un usuario en las redes sociales en la actualidad. Ah, ¿te dijimos que solo tienes 20 segundos para hacerlo? Vamos, creemos en tus habilidades.

Imagen viral

¿Sabes diferenciar entre una una medusa y un hongo? Creemos que sí, pero aquí te toparás con uno que ha sabido camuflarse de forma correcta y se escondió entre las medusas. Si eres minucioso, darás con este organismo eucariota más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate 20 segundos para hallarlo y luego reta a tus amigos.

Mira el reto visual medusas y dinos si puedes dar con el hongo camuflado. (Mdzol)

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Hey, te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones.

Solución del reto

¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Tranquilo, no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

La respuesta del acertijo visual de las medusas: aquí está el hongo camuflado. (Mdzol)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?