Para los amantes de los gatos y de los desafíos visuales, te traemos este reto que no ha sido nada fácil. Por más simple que parezca ser la imagen, hay mucha dificultad para diferenciar a cada uno de ellos y dar así con la respuesta de del reto viral: ¿cuál de ellos es diferente? Tienes 20 segundos.

Esta gráfica ha sido diseñada estratégicamente para que solo unos cuantos usuarios privilegiados sean los que estén aptos para dar con la respuesta o la solución. Pero aquí no discriminamos, así que vamos, confiamos en ti y en tus habilidades para que te entretengas y puedas salir airoso.

Ojo, pero no perdamos de vista algunos detalles. Cabe recordar que existen dos formas para resolver este tipo de desafíos visuales. El primero es que debes dejar sus prejuicios atrás para que la mente se abra cual libro y consiga mirar todos los detalles. El otro es apuntar cada cosa ‘rara’ que ves para que no se te pase.

Imagen del viral

Ahora sí, veremos toda la imagen para que no se nos complique. Ojo, revísala a detalle para que des con el error. Si quieres una pista, libra tu mente y te dará cuenta que lo más resaltante, es quizás, que los gestos dicen más que muchas cosas. Te dejamos con los demás.

Mira la gráfica viral de los gatos y trata de resolver cuál de ellos es el diferente. (Diario de Cuyo)

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil, pero tranquilos, tenemos otros para ustedes, más complicados y a tu nivel. Sin embargo, te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica para dar con la solución.

Solución del reto

Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios, señales, signos, gestos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del gato. ¿Está todo dentro de lo normal? Sucede que hay un gesto de felicidad en uno de ellos, he ahí donde radica la respuesta. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de nuestra galería principal para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

